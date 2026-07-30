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تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 30-07-2026

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تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 30-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-30 16:24 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

قفز سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج في اختراق مستوى المقاومة 1.1500، تلك المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعرية للزوج، مستفيداً من الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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