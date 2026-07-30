تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 30-07-2026

قفز سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج في اختراق مستوى المقاومة 1.1500، تلك المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعرية للزوج، مستفيداً من الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.