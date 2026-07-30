الارشيف / الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 30-07-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 30-07-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 30-07-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-30 16:26 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

ارتفع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، لينجح السعر في اختراق مستوى المقاومة 4,100$، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا