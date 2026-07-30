شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 30-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-07-30 16:26 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30
ارتفع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، لينجح السعر في اختراق مستوى المقاومة 4,100$، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.