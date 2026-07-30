تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 30-07-2026

ارتفع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، لينجح السعر في اختراق مستوى المقاومة 4,100$، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.