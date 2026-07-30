الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 30-07-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 30-07-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 30-07-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-30 16:28 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا