الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 30-07-2026

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تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 30-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-30 16:31 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

صعد سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر ف ي تصريف تشبعه الشرائي بها، ما منحه تلك القدرة على تحقيق المكاسب والتي نجح خلالها في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليهاجم بدوره سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولات السعر طيلة الفترة السابقة على المدى القصير.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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