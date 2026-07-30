تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 30-07-2026

صعد سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر ف ي تصريف تشبعه الشرائي بها، ما منحه تلك القدرة على تحقيق المكاسب والتي نجح خلالها في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليهاجم بدوره سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولات السعر طيلة الفترة السابقة على المدى القصير.