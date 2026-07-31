فول الصويا يهبط لأدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع

تراجعت أسعار فول الصويا في بورصة شيكاغو إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع خلال تعاملات الخميس، فيما واصلت الذرة خسائرها مع زيادة الضغوط على الأسعار نتيجة توقعات بطقس ملائم للمحاصيل في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي.

في المقابل، ارتفعت أسعار القمح وسط مخاوف بشأن إمدادات البحر الأسود، في ظل استمرار الهجمات على السفن ومنشآت تداول الحبوب في كل من روسيا وأوكرانيا.

وقال أحد متداولي الحبوب في سنغافورة: "تشير التوقعات إلى طقس أكثر رطوبة قليلًا في الولايات المتحدة، وهو ما يقلص علاوة المخاطر المرتبطة بالأحوال الجوية التي كانت تدعم الأسعار."

ضغوط على فول الصويا والذرة

بحلول الساعة 02:16 بتوقيت غرينتش:

تراجع عقد فول الصويا الأكثر تداولًا في بورصة شيكاغو التجارية (CBOT) بنسبة 0.2% إلى 11.90-1/4 دولار للبوشل، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 10 يوليو.

وانخفضت الذرة بنسبة 0.4% إلى 4.70 دولار للبوشل.

في المقابل، ارتفع القمح بنسبة 0.5% إلى 6.64 دولار للبوشل.



وتتوقع هيئات الأرصاد هطول أمطار في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي مع نهاية الأسبوع، وهو ما يعد عاملًا مهمًا لدعم نمو محاصيل فول الصويا والذرة، ويخفف المخاوف بشأن الإنتاج.

مخاوف البحر الأسود تدعم القمح

في المقابل، استمرت المخاوف المتعلقة بإمدادات الحبوب من منطقة البحر الأسود في دعم أسعار القمح.

وجاء ذلك بعدما فرضت ثلاثة موانئ روسية رئيسية لتصدير الحبوب قيودًا على استقبال الشاحنات، مشيرة إلى ارتفاع مخاطر الشحن عقب الهجمات الأخيرة والتغيرات التي طرأت على تدفقات الحبوب بعد القيود المفروضة في بحر آزوف.

كما شنت روسيا، في الساعات الأولى من الخميس، هجومًا بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف، وفقًا لما أعلنه رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو عبر تطبيق تيليغرام، داعيًا السكان إلى التوجه إلى الملاجئ.