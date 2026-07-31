صعود جماعي في ختام التداولات.. الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

الأسهم الأوروبية

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها الخميس على ارتفاع.وارتفع مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة (0.77%) ليصل عند (649.96) نقطة.فيما زاد مؤشر (داكس) الألماني بنسبة (0.45%) ليصل عند مستوى (25574.50) نقطة.وحقق مؤشر (كاك 40) الفرنسي مكاسب بنسبة (0.92%)، ليصل إلى مستوى (8485.64) نقطة.