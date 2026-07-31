الدولار يهبط أمام الين الياباني.. أدنى مستوى في أكثر من شهرين

سعر الدولار

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - هبط الدولار اليوم، إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين أمام الين الياباني.وتراجع الدولار على نطاق واسع بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم الأمريكي في يونيو، وذلك بعد يوم واحد من إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ‌ثابتة.وظلت الأسواق في حالة ترقب لأي عمليات تقدم عليها السُلطات اليابانية لشراء الين، التي حذرت من اتخاذ إجراءات منذ أشهر، حيث أدى ضعف العملة إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن الارتفاع الصاروخي في أسعار واردات الطاقة.وهبط الدولار أمام العملة اليابانية 2.6% إلى 159.225 ينًا للدولار، مسجلًا أضعف مستوياته منذ ‌14 مايو.وارتفع اليورو 0.5% إلى 1.15318 دولار، مواصلًا ارتفاعات حققها في الجلسة السابقة التي تراجعت فيها العملة الأمريكية بعد قرار مجلس الاحتياطي- الذي شهد انقسامًا في الآراء- بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.