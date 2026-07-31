أحدث الأسعار.. ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار والتضخم

المعادن النفيسة

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب، ‌الخميس، مدعومة بتراجع الدولار والتضخم.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمائة إلى 4109.94 دولارات للأوقية (الأونصة)، و ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، تسليم أغسطس المقبل, 1.9 بالمائة إلى 4108.30 دولارات.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمائة إلى 58.52 دولارًا للأوقية.وزاد البلاتين 1.9 بالمائة إلى 1641.78 دولارًا، وصعد البلاديوم 3.8 بالمائة إلى 1294.50 دولارًا.