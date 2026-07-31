سعر النفط الخام يبقى رهينة الاتجاه الهابط قصير الأجل – توقعات اليوم – 31-07-2026

انخفض سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باستمرار التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية ويحد من فرص استعادة الزخم الصاعد، في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة على المدى القصير.

وتتزامن هذه الضغوط مع استمرار توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من احتمالات بقاء السعر تحت الضغط خلال الفترة القريبة المقبلة، ويظل نجاح السعر في استعادة التداول أعلى المتوسط المتحرك شرطاً مهماً لتحسين الصورة الفنية وتقليص هيمنة الاتجاه الهابط.