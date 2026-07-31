الاقتصاد

سعر البتكوين (BTCUSD) يهاجم سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة – توقعات اليوم – 31-07-2026

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سعر البتكوين (BTCUSD) يهاجم سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة – توقعات اليوم – 31-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-31 01:18 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.31

صعد سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل تقديم دعم ديناميكي يعزز الزخم الشرائي، ليدفع السعر نحو مهاجمة سقف قناة سعرية تصحيحية هابطة كانت تحد من تحركاته خلال الفترة الماضية.

 

ويُعد اختراق هذه القناة إشارة فنية مهمة قد تؤكد اكتمال تعافي السعر على المدى القريب، وتفتح المجال أمام استهداف مستويات مقاومة أعلى خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا نجح السعر في الحفاظ على استقراره أعلى المتوسط المتحرك وتأكيد الاختراق بإغلاقات إيجابية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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