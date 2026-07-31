سعر البتكوين (BTCUSD) يهاجم سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة – توقعات اليوم – 31-07-2026

صعد سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل تقديم دعم ديناميكي يعزز الزخم الشرائي، ليدفع السعر نحو مهاجمة سقف قناة سعرية تصحيحية هابطة كانت تحد من تحركاته خلال الفترة الماضية.

ويُعد اختراق هذه القناة إشارة فنية مهمة قد تؤكد اكتمال تعافي السعر على المدى القريب، وتفتح المجال أمام استهداف مستويات مقاومة أعلى خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا نجح السعر في الحفاظ على استقراره أعلى المتوسط المتحرك وتأكيد الاختراق بإغلاقات إيجابية.