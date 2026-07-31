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سعر الدولار مقابل الين يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 31-07-2026

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سعر الدولار مقابل الين يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 31-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-31 01:26 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.31

تقدم سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكاز الزوج لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ما أكسبه زخماً إيجابياً يحاول من خلاله تعويض البعض مما تكبده من خسائر في جلسة الأمس، ولكن يبقي الزوج تحت ضغط متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص التعافي الكامل للزوج في الفترة القريبة المقبلة، وينذر بتعميق تلك الخسائر خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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