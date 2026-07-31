سعر الدولار مقابل الين يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 31-07-2026

تقدم سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكاز الزوج لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ما أكسبه زخماً إيجابياً يحاول من خلاله تعويض البعض مما تكبده من خسائر في جلسة الأمس، ولكن يبقي الزوج تحت ضغط متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص التعافي الكامل للزوج في الفترة القريبة المقبلة، وينذر بتعميق تلك الخسائر خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.