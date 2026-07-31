سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يتقدم قليلاً بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 31-07-2026

ارتفع قليلاً سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم 1.4000، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليحاول الزوج بهذا الأداء تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ويأتي هذا في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.