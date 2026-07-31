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سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يهاجم مقاومة محورية – توقعات اليوم – 31-07-2026

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سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يهاجم مقاومة محورية – توقعات اليوم – 31-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-31 02:40 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.31

يستقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري 0.7025، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل وجود دعم إيجابي وديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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