سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يهاجم مقاومة محورية – توقعات اليوم – 31-07-2026

يستقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري 0.7025، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل وجود دعم إيجابي وديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.