الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يستعد لاختراق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 31-07-2026

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سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يستعد لاختراق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 31-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-31 02:45 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.31

يستقر سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) على سلسلة مكاسب متتالية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليستعد باختراق مستوى المقاومة المحوري 0.5870، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص حدوث هذا الاختراق.

 

ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يعيق من وتيرة صعود الزوج في الفترة القريبة المقبلة. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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