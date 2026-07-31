سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يستعد لاختراق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 31-07-2026

يستقر سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) على سلسلة مكاسب متتالية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليستعد باختراق مستوى المقاومة المحوري 0.5870، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص حدوث هذا الاختراق.

ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يعيق من وتيرة صعود الزوج في الفترة القريبة المقبلة.