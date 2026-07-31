سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 31-07-2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، في محاولة يائسة من الزوج لتعويض جزء مما تكبده من خسائر أمس، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب.