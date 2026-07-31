سعر النفط خام برنت يعاني من الضغط السلبي – توقعات اليوم – 31-07-2026

انخفض سعر النفط خام برنت (BRENT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر، خاصة مع سيطرة موجة فرعية هابطة على المدى القصير مع تأثر السعر بكسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق.