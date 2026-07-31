الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يعاني من الضغط السلبي – توقعات اليوم – 31-07-2026

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سعر النفط خام برنت يعاني من الضغط السلبي – توقعات اليوم – 31-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-31 02:50 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.31

انخفض سعر النفط خام برنت (BRENT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر، خاصة مع سيطرة موجة فرعية هابطة على المدى القصير مع تأثر السعر بكسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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