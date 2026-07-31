سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 31-07-2026

تراجع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، ليرتكز السعر من جديد إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.