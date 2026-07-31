الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 31-07-2026

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سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 31-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-31 02:52 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.31

تراجع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، ليرتكز السعر من جديد إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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