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سعر الفضة يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 31-07-2026

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سعر الفضة يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 31-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-31 01:09 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.31

مدد سعر الفضة (SILVER) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً باستمرار الإشارات الإيجابية الصادرة عن مؤشرات القوة النسبية، لينجح في اختراق مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في خطوة فنية مهمة عززت من الزخم الشرائي وأضعفت الضغوط البيعية السابقة.

 

ويمنح هذا الاختراق الفضة فرصة أكبر لمواصلة الصعود خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة إذا حافظ السعر على استقراره أعلى المتوسط المتحرك، ما يمهد الطريق لاستهداف مستويات مقاومة أعلى مع استمرار تحسن الصورة الفنية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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