سعر الفضة يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 31-07-2026

مدد سعر الفضة (SILVER) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً باستمرار الإشارات الإيجابية الصادرة عن مؤشرات القوة النسبية، لينجح في اختراق مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في خطوة فنية مهمة عززت من الزخم الشرائي وأضعفت الضغوط البيعية السابقة.

ويمنح هذا الاختراق الفضة فرصة أكبر لمواصلة الصعود خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة إذا حافظ السعر على استقراره أعلى المتوسط المتحرك، ما يمهد الطريق لاستهداف مستويات مقاومة أعلى مع استمرار تحسن الصورة الفنية.