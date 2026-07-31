سعر النحاس دون أي جديد-توقعات اليوم 31-7-2026

لا تغيير على جانبية سعر النحاس اللحظية نظرا لانحصاره المتكرر ما بين الحاجز المستقر قرب 6.5100$ بينما يستمر مستوى 6.1000$ بتشكيله لدعم مهم أمام محاولات استئناف الهبوط التصحيحي لنلاحظ استقراره منذ تداولات يوم أمس قرب مستوى 6.4500$.

مواصلة تذبذب السعر دون الحاجز يدعم فرص تشكيله مجددا للمحاولات التصحيحية لنتوقع انجذابه أولا نحو 6.2800$ ومن ثم ليكرر الضغط على الدعم المذكور سابقا, أما اختراقه لهذا الحاجز والثبات أعلاه سيفتح أمامه باب لاستهداف محطات إيجابية إضافية باندفاعه بشكل أولي نحو 6.5950$ وصولا نحو 6.7310$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.3000 $ و 6.5100$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز