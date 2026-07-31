الاقتصاد

سعر النحاس دون أي جديد-توقعات اليوم 31-7-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر النحاس دون أي جديد-توقعات اليوم 31-7-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس دون أي جديد-توقعات اليوم 31-7-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-31 06:40 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.31

لا تغيير على جانبية سعر النحاس اللحظية نظرا لانحصاره المتكرر ما بين الحاجز المستقر قرب 6.5100$ بينما يستمر مستوى 6.1000$ بتشكيله لدعم مهم أمام محاولات استئناف الهبوط التصحيحي لنلاحظ استقراره منذ تداولات يوم أمس قرب مستوى 6.4500$.

 

مواصلة تذبذب السعر دون الحاجز يدعم فرص تشكيله مجددا للمحاولات التصحيحية لنتوقع انجذابه أولا نحو 6.2800$ ومن ثم ليكرر الضغط على الدعم المذكور سابقا, أما اختراقه لهذا الحاجز والثبات أعلاه سيفتح أمامه باب لاستهداف محطات إيجابية إضافية باندفاعه بشكل أولي نحو 6.5950$ وصولا نحو 6.7310$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.3000 $ و 6.5100$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا