شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس دون أي جديد-توقعات اليوم 31-7-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-07-31 06:40 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.31
لا تغيير على جانبية سعر النحاس اللحظية نظرا لانحصاره المتكرر ما بين الحاجز المستقر قرب 6.5100$ بينما يستمر مستوى 6.1000$ بتشكيله لدعم مهم أمام محاولات استئناف الهبوط التصحيحي لنلاحظ استقراره منذ تداولات يوم أمس قرب مستوى 6.4500$.
مواصلة تذبذب السعر دون الحاجز يدعم فرص تشكيله مجددا للمحاولات التصحيحية لنتوقع انجذابه أولا نحو 6.2800$ ومن ثم ليكرر الضغط على الدعم المذكور سابقا, أما اختراقه لهذا الحاجز والثبات أعلاه سيفتح أمامه باب لاستهداف محطات إيجابية إضافية باندفاعه بشكل أولي نحو 6.5950$ وصولا نحو 6.7310$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.3000 $ و 6.5100$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز