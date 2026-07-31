سعر الباوند مقابل الين يتكبد خسائر كبيرة-توقعات اليوم 31-7-2026

تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية قوية بعد ملامسته للحاجز المستقر عند 218.65 ليجبره ذلك على تشكيل هجوم سلبي حاد متكبدا بذلك لخسائر كبيرة بملامسته لمستوى 212.25 ومن ثم ليرتد ليختبر الدعم المكسور والمتمثل حاليا بمستوى 216.35.

الثبات المتكرر دون 216.35 قد يجبر السعر على تجديد المحاولات السلبية لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 215.20 و214.80 على التوالي, أما تجاوزه لمستوى 216.35 والثبات أعلاه سيجبره ذلك على تأجيل الهجوم السلبي بشكل مؤقت بمحاولة استهدافه لمستوى 216.85 و217.35 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 214.80 و 216.50

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض