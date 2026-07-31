سعر اليورو مقابل الين يخرج عن مساره الصاعد-توقعات اليوم 31-7-2026

حافظ سعر الزوج بتداولات يوم أمس على تذبذبه دون الحاجز المتمركز عند 187.40 ومن ثم ليتفاعل مع البيانات الاقتصادية السلبية لنلاحظ تشكيله لهجوم سلبي حاد بتسلله دون دعم القناة الصاعدة المتمثل بمستوى 185.65 ليجبره ذلك على تكبد خسائر كبيرة بملامسته لمستوى 182.45 ومن ثم ليرتد بشكل سريع ليستقر حاليا قرب 184.75.

سنعتمد حاليا على تشكيل مستوى 185.40 لحاجز إضافي مهم ولنشير إلى أن الثبات المتكرر أدناه يؤكد استسلام السعر للسيناريو السلبي لنتوقع تسلله قريبا نحو 184.00 ومن ثم ليحاول تأكيد كسر الدعم المستقر عند 183.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 184.00 و 185.30

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض