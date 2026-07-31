سعر مؤشر الناسداك يقفز فوق الحاجز-توقعات اليوم 31-7-2026

تفاعل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس مع إيجابية المؤشرات الرئيسية لنلاحظ تجاوزه للحاجز المستقر عند 27880.00 مقدما لإغلاقات إيجابية عديدة وليؤكد بذلك تحرره من سيطرة الميل الهابط لنلاحظ بدء تسجيله لبعض المكاسب باندفاعه حاليا نحو 28480.00.

يحتاج السعر لتقديم إغلاق إيجابي جديد فوق مستوى 28215.00 ليعزز ذلك فرص تجاوزه قريبا للعائق المستقر عند 28620.00 ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات الإيجابية المستقرة قرب 28910.00 و29150.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 28100.00 و 28910.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتجاوز العائق