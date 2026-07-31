سعر الغاز الطبيعي بانتظار كسر الدعم -توقعات اليوم 31-7-2026

أنهى سعر الغاز الهجوم السلبي الأخير بملامسته لمستوى 2.650$ ليقترب بذلك من الدعم الرئيسي المتمثل بمستوى 2.620$ ومن ثم ليشكل ارتداد لحظي ليستقر بذلك قرب 2.770$ متأثرا بمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع كما هو واضح بالرسم المرفق.

نود التذكير بأن السيناريو الهابط قائم بشكل أساسي على ثبات الحاجز المستقر عند 3.450$ وبمحاولة تشكيل مستوى 2.950$ لحاجز إضافي أمام التداولات الحالية, فإن ذلك يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليسهل مهمة كسره للدعم الحالي والبدء باستهداف محطات سلبية جديدة قد تبدأ من 2.510$ و2.280$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.510$ و 2.800$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بتحقيق الكسر