شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي بانتظار كسر الدعم -توقعات اليوم 31-7-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-07-31 06:44 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.31
أنهى سعر الغاز الهجوم السلبي الأخير بملامسته لمستوى 2.650$ ليقترب بذلك من الدعم الرئيسي المتمثل بمستوى 2.620$ ومن ثم ليشكل ارتداد لحظي ليستقر بذلك قرب 2.770$ متأثرا بمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع كما هو واضح بالرسم المرفق.
نود التذكير بأن السيناريو الهابط قائم بشكل أساسي على ثبات الحاجز المستقر عند 3.450$ وبمحاولة تشكيل مستوى 2.950$ لحاجز إضافي أمام التداولات الحالية, فإن ذلك يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليسهل مهمة كسره للدعم الحالي والبدء باستهداف محطات سلبية جديدة قد تبدأ من 2.510$ و2.280$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.510$ و 2.800$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بتحقيق الكسر