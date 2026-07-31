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بنسبة 4%.. مؤشرات الأسهم اليابانية تغلق اليوم على ارتفاع

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واس - طوكيو 0 تبليغ

  • بنسبة 4%.. مؤشرات الأسهم اليابانية تغلق اليوم على ارتفاع 1/2
  • بنسبة 4%.. مؤشرات الأسهم اليابانية تغلق اليوم على ارتفاع 2/2

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 02:44 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع مؤشر الأسهم اليابانية "نيكي 225" أربعة بالمئة اليوم الجمعة، مدعومًا بالارتفاع الذي شهدته "وول ستريت" خلال الليل، بعد أن أصدرت مايكروسوفت توقعات خفّفت من المخاوف بشأن الإنفاق الضخم لقطاع التكنولوجيا على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وأغلق "نيكي 225" مرتفعًا أربعة بالمئة إلى 64362.02 نقطة، بعد أن قفز 5.7% في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 1.83%.
وأبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في قرار كان متوقعًا على نطاق ‌واسع.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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