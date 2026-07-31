مؤشر الأسهم الأوروبية يبلغ مستوى غير مسبوق مع زيادة الاستثمار بالتكنولوجيا

ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 02:44 مساءً كتب شريف احمد - وصلت ‌الأسهم الأوروبية إلى مستوى غير مسبوق اليوم الجمعة، مدفوعة بتحسن إقبال المستثمرين حول العالم على أسهم شركات التكنولوجيا، وتلقت الأسواق دعمًا أيضًا من نتائج أعمال شركات خلال أسبوع شهد إصدار بنوك مركزية قرارات وتصاعدًا للحرب في الشرق الأوسط.وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.9% إلى 655.2 ‌نقطة بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، ويتجه لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي.وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا المدرجة على المؤشر 2.2%، لتقتفي أثر نظيراتها الآسيوية مع تحسّن الطلب على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مقارنة ببداية الأسبوع.وزاد سهم شركة سويتك 7.2%، ‌وربح سهم إنفينيون تكنولوجيز 7%، وارتفع سهم إيه.إس.إم.إل 3.5%.وانخفض سهم ملروز إندستريز 9.3%، ليصل ‌إلى قاع المؤشر "ستوكس 600" بعد أن أعلنت الشركة المالكة لجي.كيه.إن إيروسبيس أنها تتوقع تكاليف إضافية تتراوح بين 25 و30 مليون جنيه إسترليني.