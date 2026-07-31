الارشيف / الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 31-07-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 31-07-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 31-07-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-31 11:24 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.31

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع الزوج بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على استعادة تعافيه والصعود من جديد، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا