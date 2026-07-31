تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 31-07-2026

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع الزوج بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على استعادة تعافيه والصعود من جديد، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.