تحديث توقع سعر الذهب اليوم 31-07-2026

انخفض سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة بعدما فشل في اختراق مستوى المقاومة العنيد 4,100$، بالتزامن مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية عقب وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما أعاد الضغوط البيعية إلى الواجهة.

كما زادت الصورة الفنية سلبية بعد كسر السعر دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي تحول من مستوى دعم إلى مقاومة ديناميكية، وهو ما يعزز احتمالات استمرار التراجع واستهداف مستويات دعم أدنى خلال الفترة القريبة المقبلة إذا استمر التداول دون هذا الحاجز الفني.