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تحديث توقع سعر الذهب اليوم 31-07-2026

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تحديث توقع سعر الذهب اليوم 31-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-31 11:26 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.31

انخفض سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة بعدما فشل في اختراق مستوى المقاومة العنيد 4,100$، بالتزامن مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية عقب وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما أعاد الضغوط البيعية إلى الواجهة.

 

كما زادت الصورة الفنية سلبية بعد كسر السعر دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي تحول من مستوى دعم إلى مقاومة ديناميكية، وهو ما يعزز احتمالات استمرار التراجع واستهداف مستويات دعم أدنى خلال الفترة القريبة المقبلة إذا استمر التداول دون هذا الحاجز الفني.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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