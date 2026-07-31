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تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 31-07-2026

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تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 31-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-31 11:32 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.31

قفز سعر النفط الخام (Crude Oil) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم 81.00$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ما أكسب السعر زخماً إيجابياً تعزز مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، ولكن بالرغم من هذا الصعود القوي إلا أن الزوج يظل يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يهدد تلك المكاسب بالارتداد في حال فشل تخطي تلك المقاومة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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