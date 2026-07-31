شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 31-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-07-31 11:35 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.31
انزلق سعر البتكوين (BTCUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى المقاومة 65,000$ والذي تزامن مع اختبار السعر لسقف قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليتعرض السعر من جديد للضغط السلبي والديناميكي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما ينذر بالمزيد من الهبوط على المدى القريب.