الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 31-07-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 31-07-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 31-07-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-31 11:35 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.31

انزلق سعر البتكوين (BTCUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى المقاومة 65,000$ والذي تزامن مع اختبار السعر لسقف قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليتعرض السعر من جديد للضغط السلبي والديناميكي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما ينذر بالمزيد من الهبوط على المدى القريب.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا