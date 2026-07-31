تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 31-07-2026

انخفض سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر السعر بهذا الانخفاض خط اتجاه صاعد على المدى القصير، ما يعرضه للضغط السلبي خاصة وقد تزامن ذلك مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في إشارة قوية لانعكاس المسار الإيجابي على المدى القريب والبدء في موجة تصحيحية هابطة، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.