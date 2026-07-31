الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 31-07-2026

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تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 31-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-31 11:42 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.31

انخفض سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر السعر بهذا الانخفاض خط اتجاه صاعد على المدى القصير، ما يعرضه للضغط السلبي خاصة وقد تزامن ذلك مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في إشارة قوية لانعكاس المسار الإيجابي على المدى القريب والبدء في موجة تصحيحية هابطة، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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