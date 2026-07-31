شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع رغم انحسار الرهان على رفع الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة متعافياً من الخسائر الحادة التي تكبدها في أعقاب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

وخلال التعاملات، ارتفع الدولار بنحو 0.3% بعدما هبط قرابة 2.4% الخميس، مسجلاً أكبر تراجع يومي له منذ يناير كانون الثاني عام 2023..

الفيدرالي والتضخم

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الأربعاء، فيما أكد رئيس البنك كيفن وورش التزامه بخفض التضخم، وهو ما ترك الأسواق في حالة من الغموض بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وبات المتعاملون يتوقعون بنسبة 63% رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، مقارنة بأكثر من 80% قبل أسبوع، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الخميس تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو، إلا أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً في ظل تجدد التوترات في الشرق الأوسط، التي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع.

كما عززت القفزة في تكاليف الطاقة المخاوف بشأن التضخم ورسخت توقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.

الين يرتفع مؤقتاً

ارتفع الين الياباني لفترة وجيزة خلال تعاملات الجمعة، مع ترقب المتعاملين لاحتمال تنفيذ جولة ثانية من التدخل في سوق الصرف بعد أن تدخلت السلطات اليابانية لدعم العملة في اليوم السابق.

وصعد الين بما يصل إلى 0.6% إلى 158.535 ين للدولار خلال التعاملات الصباحية في لندن، قبل أن يتخلى سريعًا عن مكاسبه. وكان يتداول في أحدث التعاملات منخفضًا 0.3% عند 159.905 ين للدولار، بعدما تراجع في وقت سابق إلى 160.90 ين عقب قرار بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير عند 1%، وهو قرار جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق.

وكان تدخل السلطات اليابانية الخميس، عبر شراء الين وبيع الدولار، قد وضع العملة اليابانية على مسار تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ فبراير، إضافة إلى ارتفاع شهري يتجاوز 1.7%، ما أبعدها عن أدنى مستوياتها في أربعة عقود، لكنه لم ينجح في منحها دعمًا مستدامًا.

وفي الوقت نفسه، لمح بنك اليابان، الذي رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في 31 عامًا، إلى إمكانية تشديد السياسة النقدية مجددًا، بعدما حذر لأول مرة من أن التضخم الأساسي قد يتجاوز المستوى المستهدف، ما يشير إلى احتمال رفع الفائدة اعتبارًا من اجتماع سبتمبر.

وقال محافظ البنك كازو أويدا إن العديد من أعضاء مجلس الإدارة يتوقعون معدلات تضخم مرتفعة نسبيًا، ويرون أن المخاطر تميل إلى الجانب الصعودي.