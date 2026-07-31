تحسن معنويات المستهلكين الأمريكيين في يوليو مع تراجع مخاوف التضخم

أظهر استطلاع جامعة ميشيغان الصادر الجمعة تحسنًا في معنويات المستهلكين الأمريكيين خلال يوليو، مدعومًا بانخفاض المخاوف المتعلقة بالتضخم.

وسجل مؤشر ثقة المستهلك 55.2 نقطة بنهاية الشهر، بزيادة 11.5% مقارنة بالشهر السابق، متجاوزًا توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 54.0 نقطة، وفقًا لاستطلاع داو جونز. ومع ذلك، ظل المؤشر أقل بنسبة 10.5% مقارنة بمستواه في الفترة نفسها من عام 2025.

كما سجل كل من مؤشر الأوضاع الحالية ومؤشر التوقعات المستقبلية مكاسب شهرية مماثلة.

وفيما يتعلق بالتضخم، تراجعت توقعات المستهلكين للتضخم خلال العام المقبل إلى 4.2%، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر مايو، لتصل إلى أدنى مستوى منذ مارس.

في المقابل، استقرت توقعات التضخم على مدى خمس سنوات عند 3.3% دون تغيير.

وقالت جوان هسو، مديرة الاستطلاع، إن معنويات المستهلكين تحسنت في الآونة الأخيرة، لكنها لا تزال أقل بنحو 11% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس نظرة حذرة للاقتصاد بعد خمس سنوات من التضخم المرتفع واستمرار مستويات الأسعار المرتفعة.

وأضافت أن المستهلكين لا يزالون يركزون بالدرجة الأولى على القضايا المرتبطة بقدرتهم الشرائية وتكاليف المعيشة، في حين أصبحت التطورات السياسية والعسكرية أقل تأثيرًا على تقييمهم للوضع الاقتصادي.