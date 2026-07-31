شكرا لقرائتكم خبر عن العواصف وأزمة المعروض العالمية تدفعان أسعار النحاس إلى مستويات قياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تتجه أسعار النحاس إلى مزيد من الارتفاع مع تسبب العواصف الشتوية العنيفة في تعطيل عمليات التعدين في تشيلي، في وقت يشهد فيه السوق العالمي بالفعل شحًا في المعروض وسط منافسة متزايدة بين الولايات المتحدة والصين على المعدن الصناعي الحيوي.

ورغم أن تأثير العواصف على الإنتاج لا يزال محدودًا حتى الآن، يرى محللون أن أي اضطرابات ممتدة في تشيلي، التي تنتج أكثر من خُمس النحاس العالمي، قد تزيد من الضغوط على سوق يعاني بالفعل من اختلالات ناجمة عن توقعات الرسوم الجمركية الأمريكية، وتراجع توافر خردة النحاس في الصين، وارتفاع الطلب على النحاس المكرر المستخدم في شبكات الكهرباء والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

العواصف تعطل الإنتاج في أكبر منتج للنحاس

شهدت تشيلي خلال الأسبوع الماضي تساقطًا كثيفًا للثلوج وفيضانات مفاجئة ورياحًا عاتية أسفرت عن مقتل 13 شخصًا، كما عطلت عمليات عدد من أكبر شركات التعدين، من بينها Anglo American وAntofagasta وLundin Mining وCodelco المملوكة للدولة.

وأوقفت شركة Antofagasta عمليات التعدين والمعالجة في منجم Los Pelambres، بينما أجلت شركة Barrick العاملين لديها بسبب الأحوال الجوية القاسية.

كما أعلنت Lundin Mining أن استئناف العمل في منجم Caserones بمنطقة أتاكاما شمال تشيلي قد يستغرق ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، بعد تضرر خطوط الكهرباء نتيجة تساقط الثلوج، ما أجبر الشركة على تعليق العمليات منذ 18 يوليو.

وفي المقابل، تسببت الأمطار في تعطيل منجم Candelaria التابع للشركة نفسها، إلا أن الموقع واصل الإنتاج اعتمادًا على المخزونات قبل أن يعود إلى كامل طاقته التشغيلية.

أزمة معروض تدعم الأسعار

قفزت أسعار النحاس خلال السنوات الأخيرة، مسجلة مستوى قياسيًا بلغ 6.70 دولار للرطل، أو 13,643 دولارًا للطن المتري في الثاني من يونيو، مع تصاعد المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية.

ويرى محللون أن أي انخفاض إضافي في إنتاج تشيلي قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، وهو ما سيزيد تكلفة إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وتصنيع الهواتف الذكية، والسيارات الكهربائية، والأجهزة المنزلية، والمعدات الصناعية، التي تعتمد جميعها بشكل كبير على النحاس.

وقالت إيفا مانثي، استراتيجية السلع في ING، إن العواصف وحدها لن تقلب موازين السوق، لكنها تعزز الاتجاه الأساسي المتمثل في عجز المعروض عن مواكبة الطلب.

وأضافت: "في ظل اضطرابات الإمدادات الحالية، والغموض بشأن الرسوم الجمركية، وتراجع توافر مركزات النحاس، فإن أي توقف طويل للإنتاج في تشيلي بسبب الأحوال الجوية قد يقدم دعمًا إضافيًا للأسعار."

من جهتها، أوضحت ناتالي سكوت-غراي، كبيرة استراتيجيي الطلب على المعادن لدى StoneX، أن الغموض المحيط بالرسوم الأمريكية المحتملة بموجب المادة 232، إلى جانب تشديد الصين القيود على سوق خردة النحاس، أدى إلى زيادة الضغوط على الإمدادات العالمية.

وأضافت أن تشيلي خفضت بالفعل توقعاتها لإنتاج النحاس هذا العام بنسبة 2% إلى 5.3 مليون طن، متوقعة أن يشهد البلد ثاني عام على التوالي من تراجع الإنتاج.

ورغم وصفها تأثير العواصف على كبار المنتجين بأنه "مؤقت ومحدود" بفضل خطط الطوارئ، فإنها أشارت إلى أن شركات التعدين الصغيرة قد تكون أكثر عرضة للتأثر بسبب محدودية مرونتها التشغيلية.

هل يسجل النحاس مستوى قياسيًا جديدًا؟

أكد دنكان وانبلاد، الرئيس التنفيذي لشركة Anglo American، أن الشركة تتبنى نظرة "متفائلة للغاية" تجاه أساسيات سوق النحاس.

وأعلنت الشركة ارتفاع أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 35% إلى 4 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام، مدعومة بارتفاع أسعار النحاس.

وقال وانبلاد إن الشركة أعادت هيكلة أعمالها لتصبح شركة تعدين يقودها النحاس، مستندة إلى بعض من أفضل أصول التعدين عالميًا.

وفي الوقت نفسه، أشار محللون إلى أن ظاهرة إل نينيو الأقوى من المعتاد هذا العام قد تزيد من اضطرابات سوق السلع، إذ يمكن أن تؤدي الفيضانات والجفاف إلى التأثير في إنتاج النحاس.

وقال جورج شيفلي، مدير محافظ الموارد الطبيعية لدى Ninety One Asset Management، إن العواصف عادة ما تكون قصيرة الأجل ما لم تلحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية، بينما قد يكون للجفاف آثار أطول على إمدادات المياه والطاقة، لكنه أشار إلى أن معظم المناجم تمتلك خططًا للتخفيف من هذه المخاطر.

وأضاف أن المضاربات المرتبطة بالتغيرات المحتملة في الرسوم الجمركية الأمريكية لا تزال المحرك الرئيسي للأسعار، أكثر من الطلب الفعلي على المعدن.

المخزونات العالمية عند مستويات منخفضة

تشير البيانات إلى أن نحو 64% من المخزونات العالمية المرئية للنحاس أصبحت موجودة في الولايات المتحدة، في ظل عمليات التخزين الاستراتيجي والمراجحات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما سحب الإمدادات من الأسواق الأخرى.

كما أوضحت سكوت-غراي أن مخزونات بورصة لندن للمعادن (LME) وبورصة شنغهاي للعقود الآجلة لا تزال أقل من متوسطاتها خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعكس شحًا حقيقيًا في الإمدادات الفعلية.

ومع تداول النحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن قرب 13,750 دولارًا للطن، ترى سكوت-غراي أنه ليس من المستبعد تسجيل مستوى قياسي جديد للأسعار خلال العام الجاري، خاصة مع استمرار زيادة المراكز الشرائية للمضاربين في كبرى البورصات العالمية.

ورغم توقعها تباطؤ مشتريات الصين خلال أغسطس، مما قد يخفف السحب من مخزونات بورصة لندن، فإنها أكدت أن أكبر عامل مجهول في السوق يبقى قرار الإدارة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية المحتملة بموجب المادة 232، وما سيترتب عليه من تأثيرات في سوق النحاس العالمي.