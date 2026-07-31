عقود القمح الأوروبية تتراجع مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح بعد مكاسب قوية في يوليو

تراجعت العقود الآجلة للقمح الأوروبي، الجمعة، مع اتجاه المتعاملين إلى جني الأرباح عقب موجة صعود قوية خلال يوليو دفعت الأسعار للارتفاع بأكثر من 10%، وسط استمرار المخاوف بشأن صادرات الحبوب عبر منطقة البحر الأسود.

وانخفض عقد قمح الطحن تسليم سبتمبر في بورصة يورونكست في باريس بنسبة 2.9% ليغلق عند 222.75 يورو (256.54 دولارًا) للطن المتري، مقارنة مع نحو 202 يورو للطن في نهاية يونيو.

وشهد العقد تراجعًا حادًا خلال تعاملات فترة ما بعد الظهر، متماشيًا مع أداء العقود القياسية للقمح في بورصة شيكاغو.

وجاءت مكاسب الأسعار خلال الأسابيع الماضية مدفوعة بتصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على البنية التحتية للحبوب والسفن، وهو ما أدى إلى تعطيل حركة الشحن وزيادة المخاطر أمام مستوردي الحبوب في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، الأمر الذي دعم أسعار الحبوب العالمية.

في المقابل، ساهم ارتفاع اليورو في الضغط على معنويات السوق، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز صادراته لتعويض تراجع الإمدادات القادمة من منطقة البحر الأسود.

وفي سياق متصل، خفضت المفوضية الأوروبية، الخميس، توقعاتها لإنتاج الحبوب والبذور الزيتية في الاتحاد الأوروبي لموسم 2026/2027، بما في ذلك خفض تقديرات إنتاج القمح بنسبة 8%.

كما توقعت المفوضية تراجع المخزونات النهائية من القمح إلى 12.9 مليون طن، مقارنة مع 13.8 مليون طن في توقعات الشهر الماضي، و16.5 مليون طن بنهاية يونيو من العام الجاري.