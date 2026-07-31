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تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 31-07-2026

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تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 31-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-31 15:54 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.31

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى الدعم 62,500$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السباقة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، مع تحركات السعر ضمن نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته على المدى القصير، بالإضافة لوجود ضغط سلبي متواصل نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يضاعف من الضغط السلبي حوله.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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