تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 31-07-2026

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى الدعم 62,500$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السباقة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، مع تحركات السعر ضمن نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته على المدى القصير، بالإضافة لوجود ضغط سلبي متواصل نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يضاعف من الضغط السلبي حوله.