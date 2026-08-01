الأسهم الأوروبية تغلق على تباين وسط مكاسب لفرنسا وألمانيا

الأسهم الأوروبية

اقتصاد منطقة اليورو

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على تباين.وانخفض مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة (0.12%) ليصل عند (649.20) نقطة.فيما ارتفع مؤشر (داكس) الألماني بنسبة (0.07%) ليصل عند مستوى (25,630.78) نقطة.وحقق مؤشر (كاك 40) الفرنسي مكاسب بنسبة (0.28%)، ليصل إلى مستوى (8,509.64) نقاط.وكشف تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، أن اقتصاد منطقة اليورو حقق نموًا بنسبة 0.4% على أساس فصلي خلال الربع الثاني من عام 2026.وتفوق بهذا على التوقعات الاقتصادية، موضحًا أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سجل نموًا بنسبة 0.4% خلال الفترة من أبريل حتى يونيو الماضيين، مقارنة بتوقعات سابقة كانت ترجح نموًا لا يتجاوز 0.2%.