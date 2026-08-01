الدولار الكندي يتجه لتحقيق مكاسب شهرية بدعم من نمو اقتصادي فاق التوقعات

تراجع الدولار الكندي بشكل طفيف أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات الجمعة، لكنه ظل في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية، بعدما أظهرت بيانات محلية نمو الاقتصاد الكندي بوتيرة تجاوزت توقعات الأسواق.

وانخفض الدولار الكندي، المعروف باسم "اللوني"، بنسبة 0.1% إلى 1.4025 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي (أو 71.30 سنتًا أمريكيًا)، بعدما تحرك خلال الجلسة بين 1.4003 و1.4057. ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنحو 1.2% خلال يوليو، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط، أحد أهم صادرات كندا.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الكندي نما بنسبة 0.3% في مايو، متجاوزًا توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو قدره 0.2%، فيما أظهرت التقديرات الأولية نمو الاقتصاد بمعدل سنوي يبلغ 3.4% خلال الربع الثاني، وهو أفضل أداء فصلي منذ أكثر من ثلاث سنوات.

الأسواق تتوقع تثبيت الفائدة في كندا

ولا يزال المستثمرون يتوقعون أن يُبقي بنك كندا أسعار الفائدة دون تغيير خلال الأشهر المقبلة، في حين ارتفعت احتمالات رفع الفائدة بنهاية العام بشكل طفيف إلى 68% مقارنة مع 60% سابقًا، وفقًا لبيانات أسواق المبادلات (Swap Market).

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، مستعيدًا جزءًا من خسائره بعد تدخل السلطات اليابانية لدعم الين في اليوم السابق.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.7% إلى 85.83 دولارًا للبرميل، مواصلة مكاسبها الشهرية، بعد تقارير أفادت بأن بعض ناقلات النفط اضطرت إلى تغيير مسارها في مضيق هرمز، ما دفع المتعاملين إلى إعادة تقييم حركة الشحن عبر هذا الممر البحري الحيوي.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية على مختلف الآجال، وصعد عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 3.650%، ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته منذ مايو.

ومن المقرر أن تُغلق سوق السندات الكندية أبوابها مبكرًا، استعدادًا لعطلة رسمية محلية يوم الاثنين.