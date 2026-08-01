الذهب ينخفض لكنه يسجل أفضل أداء شهري منذ فبراير

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة بالتزامن مع صعود الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته في أكثر من شهر، وحقق المعدن النفيس أول مكاسب شهرية في خمسة أشهر، بعدما عزز تباطؤ التضخم الأمريكي توقعات تقليص وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وعلى صعيد التداولات، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.8% إلى 4,027.75 دولارًا للأوقية، بعدما هبط بنحو 2% في وقت سابق من الجلسة، فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.9% إلى 4,025.10 دولارًا للأوقية.

ورغم التراجع اليومي، ارتفع الذهب بنحو 0.5% خلال يوليو، ليسجل أفضل أداء شهري منذ فبراير شباط، بالتزامن مع اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

تباطؤ التضخم وسياسة الفيدرالي

كانت بيانات حكومية قد أظهرت تباطؤ التضخم الأمريكي، ما دفع المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على مزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي خلال العام، إلى جانب تراجع أسعار النفط في وقت سابق من الشهر إلى مستويات ما قبل اندلاع الحرب مع إيران.

وأظهرت بيانات صدرت الخميس تباطؤ التضخم الأمريكي خلال يونيو، إلا أن هذا التراجع قد يكون مؤقتًا في ظل تجدد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط.

وبعد تثبيت الفائدة دون تغيير من جانب الفيدرالي، أكد وارش هذا الأسبوع التزامه الكامل بخفض التضخم، لكنه لم يلمح إلى استعداد الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن.

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.5% بعد هبوطه بحوالي 2.4% الخميس، في أكبر انخفاض يومي منذ يناير 2023، وهو ما زاد الضغوط على الذهب، إذ يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة المعدن النفيس على حائزي العملات الأخرى.

وبحسب أداة CME FedWatch، تتوقع الأسواق حاليًا احتمالًا يبلغ 65% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، مقارنة بأكثر من 80% قبل أسبوع.

من ناحية أخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.9% إلى 57.29 دولارًا للأوقية، فيما انخفض البلاتين بنسبة 2.5% إلى 1,618.97 دولارًا، وهبط البلاديوم بنسبة 3.4% إلى 1,260 دولارًا للأوقية، رغم أن المعدنين يتجهان أيضًا لإنهاء الشهر على مكاسب.