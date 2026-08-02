«المجتمع الطبية» تتحول للخسارة بـ 4.9 مليون ريال في النصف الأول 2026

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:32 مساءً كتب شريف احمد - سجلت شركة "المجتمع الرائدة الطبية" صافي خسارة بمبلغ 4.9 مليون ريال في النصف الأول من العام 2026، بما يمثل نسبة 2.7% من المبيعات، مقارنة بصافي ربح بلغ 4.3 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية" يرجع ذلك إلى انخفاض مجمل الربح بمبلغ 7.4 مليون ريال ليصل الى 67.9 مليون ريال في النصف الأول من عام 2026 مقارنة بـ 75.3 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025، وذلك نتيجة انخفاض المبيعات الآجلة لأكبر عميل آجل لدى الشركة ودخول منافسين جدد.
وارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 3.2 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق، بسبب توسعات الشركة واغلاق عدد من الفروع الخاسرة، إضافةإلى زيادة بمبلغ مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والمتضمنة بشكل رئيسي مصروف الفوائد المتعلقة بالتزامات عقود الايجار وفوائد التسهيلات البنكية.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية" يرجع ذلك إلى انخفاض مجمل الربح بمبلغ 7.4 مليون ريال ليصل الى 67.9 مليون ريال في النصف الأول من عام 2026 مقارنة بـ 75.3 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025، وذلك نتيجة انخفاض المبيعات الآجلة لأكبر عميل آجل لدى الشركة ودخول منافسين جدد.
وارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 3.2 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق، بسبب توسعات الشركة واغلاق عدد من الفروع الخاسرة، إضافةإلى زيادة بمبلغ مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والمتضمنة بشكل رئيسي مصروف الفوائد المتعلقة بالتزامات عقود الايجار وفوائد التسهيلات البنكية.