الاقتصاد

«المجتمع الطبية» تتحول للخسارة بـ 4.9 مليون ريال في النصف الأول 2026

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«المجتمع الطبية» تتحول للخسارة بـ 4.9 مليون ريال في النصف الأول 2026

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:32 مساءً كتب شريف احمد - سجلت شركة "المجتمع الرائدة الطبية" صافي خسارة بمبلغ 4.9 مليون ريال في النصف الأول من العام 2026، بما يمثل نسبة 2.7% من المبيعات، مقارنة بصافي ربح بلغ 4.3 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق.
وبحسب بيان للشركة على "تداول " يرجع ذلك إلى انخفاض مجمل الربح بمبلغ 7.4 مليون ريال ليصل الى 67.9 مليون ريال في النصف الأول من عام 2026 مقارنة بـ 75.3 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025، وذلك نتيجة انخفاض المبيعات الآجلة لأكبر عميل آجل لدى الشركة ودخول منافسين جدد.
وارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 3.2 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق، بسبب توسعات الشركة واغلاق عدد من الفروع الخاسرة، إضافةإلى زيادة بمبلغ مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والمتضمنة بشكل رئيسي مصروف الفوائد المتعلقة بالتزامات عقود الايجار وفوائد التسهيلات البنكية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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