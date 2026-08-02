ارتفاع أرباح «الكيميائية» إلى 80.6 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:32 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة الكيميائية السعودية القابضة في الربع الثاني من 2026 بنسبة 16% إلى 80.6 مليون ريال، مقابل 69.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، جاء ارتفاع صافي الربح، مدفوعًا بانخفاض مخصص الذمم المدينة وتكاليف التمويل نتيجة انخفاض ملحوظ في تكلفة وحجم الاقتراض.
وتضمنت الأسباب: تحقيق أرباح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات بالرغم من ارتفاع المصروفات البيعية ومصروف الزكاة وضريبة الدخل.
وانخفض صافي الربح في الربع الثاني بنسبة 7.61% مقارنةً بالربع الأول من عام 2026 بشكل رئيس نتيجة لارتفاع مخصص هبوط الذمم المدينة التجارية ومخصص الزكاة والضريبة على الرغم من ارتفاع مجمل الربح بنسبة 2%، وارتفاع أرباح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات.
وسجّلت الشركة صافي ربح بلغ 167.78 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 151.74 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025 محققة نمو بنسبة 10.57%، بشكل رئيس لانخفاض مخصص الذمم المدينة وتكاليف التمويل نتيجة انخفاض ملحوظ في تكلفة وحجم الاقتراض، بالإضافة إلى تحقيق أرباح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات بالرغم من ارتفاع مخصص الزكاة والضريبة.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، جاء ارتفاع صافي الربح، مدفوعًا بانخفاض مخصص الذمم المدينة وتكاليف التمويل نتيجة انخفاض ملحوظ في تكلفة وحجم الاقتراض.
وتضمنت الأسباب: تحقيق أرباح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات بالرغم من ارتفاع المصروفات البيعية ومصروف الزكاة وضريبة الدخل.
وانخفض صافي الربح في الربع الثاني بنسبة 7.61% مقارنةً بالربع الأول من عام 2026 بشكل رئيس نتيجة لارتفاع مخصص هبوط الذمم المدينة التجارية ومخصص الزكاة والضريبة على الرغم من ارتفاع مجمل الربح بنسبة 2%، وارتفاع أرباح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات.
وسجّلت الشركة صافي ربح بلغ 167.78 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 151.74 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025 محققة نمو بنسبة 10.57%، بشكل رئيس لانخفاض مخصص الذمم المدينة وتكاليف التمويل نتيجة انخفاض ملحوظ في تكلفة وحجم الاقتراض، بالإضافة إلى تحقيق أرباح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات بالرغم من ارتفاع مخصص الزكاة والضريبة.