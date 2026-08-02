ارتفاع صافي أرباح «بوبا العربية» 7% إلى 306 ملايين ريال بالربع الثاني

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:32 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع صافي أرباح شركة "بوبا العربية للتأمين التعاوني" بنهاية الربع الثاني من 2026 بنسبة 7% إلى 306.8 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 286.2 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.
ووفقًا لبيان الشركة على "تداول السعودية"، يعود ارتفاع صافي الربح لهذا الربع إلى ارتفاع خدمات التأمين بنسبة 14% نتيجة نمو العمليات، وارتفاع صافي نتائج خدمات التأمين بنسبة 6.6% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وبلغ صافي نتائج الاستثمار خلال الربع الحالي 215.8 مليون ريال سعودي 184.5 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 16.94%. وبلغ صافي الإيرادات الأخرى 15.25 مليون ريال، مقابل 13.5 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 13%.
وعلى مستوى النصف الأول من 2026 (6 أشهر)، بلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين خلال الفترة الحالية 694 مليون ريال مقابل 666.48 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 4.14%.
ووفقًا لبيان الشركة على "تداول السعودية"، يعود ارتفاع صافي الربح لهذا الربع إلى ارتفاع خدمات التأمين بنسبة 14% نتيجة نمو العمليات، وارتفاع صافي نتائج خدمات التأمين بنسبة 6.6% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وبلغ صافي نتائج الاستثمار خلال الربع الحالي 215.8 مليون ريال سعودي 184.5 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 16.94%. وبلغ صافي الإيرادات الأخرى 15.25 مليون ريال، مقابل 13.5 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 13%.
وعلى مستوى النصف الأول من 2026 (6 أشهر)، بلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين خلال الفترة الحالية 694 مليون ريال مقابل 666.48 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 4.14%.