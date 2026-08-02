الاقتصاد

أرباح «لوبريف» تقفز 199.4% إلى 734 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أرباح «لوبريف» تقفز 199.4% إلى 734 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:33 مساءً كتب شريف احمد - قفزت أرباح شركة أرامكو لزيوت الأساس "لوبريف" في الربع الثاني بنسبة 199.4% إلى 734 مليون ريال، مقابل 245.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس.
ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس وارتفاع أحجام مبيعات زيوت الأساس على الرغم من انخفاض هوامش تكسير المنتجات الثانوية.
وبحسب البيان، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس والمنتجات الثانوية.
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