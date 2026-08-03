سعر سهم مصرف السلام السودان (ALSALAMSUDAN) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 03-08-2026

ارتفع سعر سهم مصرف السلام السودان (ALSALAMSUDAN) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، في محاولة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يدعم هذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.558 درهم، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 0.513 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط