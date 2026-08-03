سعر سهم دبي للاستثمار (DIC) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 03-08-2026

انخفض سعر سهم بنك دبي للاستثمار (DIC) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 3.79 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 3.47 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط