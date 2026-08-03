سعر سهم تاكسي دبي (DTC) يبقي الوضع بلا تغيير – توقعات اليوم – 03-08-2026

أغلق سعر سهم تاكسي دبي (DTC) على عدم تغيير في آخر جلساته، بعدما صعد السهم في محاولة منه تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه حاول السهم تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، ويأتي هذا في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تعزز من سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 2.25 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 1.97 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط