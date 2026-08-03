الاقتصاد

سعر سهم تاكسي دبي (DTC) يبقي الوضع بلا تغيير – توقعات اليوم – 03-08-2026

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سعر سهم تاكسي دبي (DTC) يبقي الوضع بلا تغيير – توقعات اليوم – 03-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-02 23:38 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.02

أغلق سعر سهم تاكسي دبي (DTC) على عدم تغيير في آخر جلساته، بعدما صعد السهم في محاولة منه تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه حاول السهم تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، ويأتي هذا في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تعزز من سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 2.25 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 1.97 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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