سعر الذهب يقلص من مكاسبه المبكرة - توقعات اليوم – 03-08-2026

صعد سعر الذهب (GOLD) في مستهل تعاملات الأسبوع، مستفيداً من تحسن الزخم بعد ظهور إشارات إيجابية على مؤشرات القوة النسبية عقب وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، إلا أن هذا الارتفاع اصطدم سريعاً بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما دفع السعر إلى تقليص معظم مكاسبه المبكرة.

ورغم تحسن الزخم على المدى اللحظي فلا تزال الصورة الفنية تميل إلى السلبية مع استمرار هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وهو ما يجعل أي ارتفاعات حالية عرضة للضغوط البيعية ما لم ينجح الذهب في اختراق المتوسط المتحرك والثبات أعلى هذا الحاجز الفني.