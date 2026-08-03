الاقتصاد

سعر الذهب يقلص من مكاسبه المبكرة - توقعات اليوم – 03-08-2026

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سعر الذهب يقلص من مكاسبه المبكرة - توقعات اليوم – 03-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-03 00:56 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.03

صعد سعر الذهب (GOLD) في مستهل تعاملات الأسبوع، مستفيداً من تحسن الزخم بعد ظهور إشارات إيجابية على مؤشرات القوة النسبية عقب وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، إلا أن هذا الارتفاع اصطدم سريعاً بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما دفع السعر إلى تقليص معظم مكاسبه المبكرة.

 

ورغم تحسن الزخم على المدى اللحظي فلا تزال الصورة الفنية تميل إلى السلبية مع استمرار هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وهو ما يجعل أي ارتفاعات حالية عرضة للضغوط البيعية ما لم ينجح الذهب في اختراق المتوسط المتحرك والثبات أعلى هذا الحاجز الفني.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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