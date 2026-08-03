الاقتصاد

سعر الفضة تلتقط أنفاسها لكن الضغوط البيعية لا تزال قائمة – توقعات اليوم – 03-08-2026

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سعر الفضة تلتقط أنفاسها لكن الضغوط البيعية لا تزال قائمة – توقعات اليوم – 03-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-03 01:02 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.03

تقدم سعر الفضة (SILVER) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، مستفيداً من تحسن مؤشرات القوة النسبية التي بدأت في إصدار إشارات إيجابية ما وفر دعماً محدوداً لتحركات السعر.

 

إلا أن هذا التعافي اصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي حدّ من قدرة السعر على مواصلة الصعود، لتبقى النظرة الفنية حذرة في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع بقاء المتوسط المتحرك عائقاً رئيسياً أمام أي تعافٍ أكثر استدامة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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