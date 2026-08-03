سعر الفضة تلتقط أنفاسها لكن الضغوط البيعية لا تزال قائمة – توقعات اليوم – 03-08-2026

تقدم سعر الفضة (SILVER) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، مستفيداً من تحسن مؤشرات القوة النسبية التي بدأت في إصدار إشارات إيجابية ما وفر دعماً محدوداً لتحركات السعر.

إلا أن هذا التعافي اصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي حدّ من قدرة السعر على مواصلة الصعود، لتبقى النظرة الفنية حذرة في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع بقاء المتوسط المتحرك عائقاً رئيسياً أمام أي تعافٍ أكثر استدامة.