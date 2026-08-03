سعر البتكوين (BTCUSD) يستسلم للضغط السلبي – توقعات اليوم – 03-08-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة بعدما فشل في اختراق مستوى المقاومة 63,500$، ليتعرض لضغوط بيعية متجددة مع استمرار التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية ويعزز من سيطرة البائعين على تحركات السعر.

كما يتحرك البتكوين داخل قناة سعرية تصحيحية هابطة على المدى القصير، بالتزامن مع عودة الإشارات السلبية على مؤشرات القوة النسبية بعد خروجها من مناطق التشبع الشرائي، ما يزيد من احتمالات استمرار الضغوط الهابطة خلال الفترة القريبة المقبلة ما لم ينجح السعر في اختراق تلك المقاومة في الفترة القريبة المقبلة.