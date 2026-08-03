الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 03-08-2026

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تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 03-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-03 11:14 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.03

يستقر سعر النفط الخام (Crude Oil) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السعر بكسر مستوى الدعم المهم 78.00$، وسط تأثره بكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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