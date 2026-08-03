تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 03-08-2026

يستقر سعر النفط الخام (Crude Oil) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السعر بكسر مستوى الدعم المهم 78.00$، وسط تأثره بكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي.