تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 03-08-2026

يستقر سعر نفط خام برنت (Brent) على خسائر حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، وبالإضافة إلى كل هذا نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر لينذر بالمزيد من التراجعات خلال الفترة القريبة المقبلة.