الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 03-08-2026

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تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 03-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-03 11:19 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.03

يستقر سعر نفط خام برنت (Brent) على خسائر حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، وبالإضافة إلى كل هذا نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر لينذر بالمزيد من التراجعات خلال الفترة القريبة المقبلة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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